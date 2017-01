Vanishing spray op Africa Cup is van Belgische makelij

De vanishing spray, die wordt gebruikt om de positie van het muurtje bij vrije trappen aan te duiden, zal op de Africa Cup 2017 in Gabon (14 januari - 5 februari) geleverd worden door het Belgische bedrijf Expoline. Dat meldde Frank De Bleeckere, merkambassadeur van de producent uit Tessenderlo.

“Voor Expoline is dit natuurlijk uitstekend. We zijn heel tevreden dat we ons product kunnen laten zien in een sterke competitie als de Afrika Cup. Het toernooi wordt wereldwijd gevolgd. Het bedrijf opent zo ook meteen een hele nieuwe markt”, laat De Bleeckere optekenen. De vijftigjarige Oost-Vlaming was in 2010 op het WK in Zuid-Afrika de laatste Belgische scheidsrechter op een groot toernooi.

Vorige zomer leverde Expoline de spuitbussen, die hun intrede maakten op het WK 2014 in Brazilië, ook al voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Het Limburgse bedrijf produceert de spray sinds dit seizoen voor tal van Europese competities, waaronder de Belgische Jupiler Pro League, de Engelse Premier League, de Italiaanse Serie A en de Russische Premier League, maar ook voor de Noord-Amerikaanse MLS. Ook tijdens de Champions League en de Europa League wordt de vanishing spray van Expoline gebruikt.

De Bleeckere is behalve in zijn functie bij Expoline ook aan de slag bij het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij neemt er de coaching van de Belgische topscheidsrechters voor zijn rekening en werkt samen met scheidsrechtersbaas Johan Verbist aan de semiprofessionalisering van de Belgische arbitrage.