Vader en dochtertje (6) waren sinds 17 december vermist op zee, maar nu duiken ze plots bijna 2.000 km verder op

Alan Langdon, een 46-jarige vader, was midden december van plan een korte vaartrip te maken met zijn zesjarige dochter Que aan de oostkust van Nieuw Zeeland. Het draaide anders uit: hun boot belandde middenin een storm en dreef weg. Een maand lang wist niemand waar de twee zich bevonden - tot nu.

Op 17 december vertrokken Alan Langdon en zijn dochtertje Que vanuit het Nieuw Zeelandse Kawhia op een korte zeiltrip naar de Bay of Islands. Nadat een storm het roer van hun boot onherstelbaar beschadigde, werd niets meer van hen vernomen. Er werd een internationale zoekactie opgezet naar de vader en zijn dochter, zonder resultaat.

Tot nu, want deze week doken de twee op in een haventje onder Sydney, zo’n 2.000 kilometer verderop. Ze dokten hun 6 meter lange catamaran in Ulladulla, 230 km ten zuiden van Sydney.

“Toen we geen roer meer hadden, waren er weinig opties. Ik heb nog even op goed weer gewacht, maar dat kwam niet. We dreven steeds verder zuidwaarts”, legt Alan uit. Hij besloot dan maar met zijn beschadigde boot verder naar Australië te varen.

Intussen rijzen er vragen of de verdwijning van Alan en Que misschien geen toeval zou zijn en iets te maken heeft met een hangende rechtszaak met zijn ex-vrouw. De twee zijn in een hevige voogdijstrijd gewikkeld.