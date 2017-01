Luciano Narsingh verruilt PSV voor Premier League-club

De Nederlandse buitenspeler Luciano Narsingh verlaat PSV en trekt naar Swansea City. Dat maakten beide clubs donderdag bekend op hun website. Swansea City betaalt de Eindhovense club 4 miljoen pond (4,6 miljoen euro) voor Narsingh, die in het Liberty Stadium een contract van 2,5 seizoen tekent.

“Narsingh slaagde donderdag in zijn medische testen, maar zal zaterdag nog niet in actie kunnen komen tegen Arsenal”, laat Swansea op zijn website weten. “Hij kampt immers met een lichte kuitblessure.”

De 26-jarige Narsingh speelde voor de jeugdelftallen van Ajax en AZ, maar brak in 2010 helemaal door op de rechterflank bij Heerenveen. Na twee topseizoenen in Friesland haalde PSV de international naar het Philips Stadion. In Eindhoven pakte Narsingh twee landstitels (2015 en 2016) en werd hij een vaste waarde bij Oranje. Narsingh was erbij op het WK van 2014 in Brazilië, waar Oranje verrassend derde werd, en zit momenteel aan 19 caps.

Narsingh is de eerste transfer van de nieuwe Swansea-coach Paul Clement. De voormalig assistent van Bayern München volgde na Nieuwjaar de ontslagen Amerikaan Bob Bradley op. Bij Swansea vindt hij met Leroy Fer en Mike van der Hoorn twee landgenoten terug.

Swansea staat momenteel op de negentiende en voorlaatste plaats in de Premier League. Het telt slechts vijftien punten na twintig wedstrijden.