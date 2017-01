Vlaamse volgt Carmen Electra op als gezicht van juwelenmerk

Marissa Galle, een zesentwintigjarig model uit het Oost-Vlaamse Maldegem, wordt het nieuwe gezicht van het Limburgse juwelenmerk ‘MY iMenso’, dat enkele jaren geleden stuntte door actrice Carmen Electra te strikken .

Het Belgische juwelenmerk ‘MY iMenso’, voornamelijk bekend om zijn gepersonaliseerde sieraden, ging in 2013 in zee met model en actrice Carmen Electra. Vier jaar later maakt zij plaats voor Marissa Galle, een Vlaams model, en vorig jaar nog finaliste in de "Miss België'-verkiezing. “Marissa belichaamt verschillende facetten waaronder een zeer sociaal karakter in combinatie met een groot doorzettingsvermogen”, staat in een persbericht te lezen. “Ze timmerde de afgelopen jaren, in combinatie met haar studies, aan ervaringen in het modellenwerk met onder meer modeshows, stylings en opdrachten voor televisie.”

Marissa zal als ambassadrice foto-opdrachten in binnen- en buitenland verzorgen voor het juwelenmerk. Ze wordt daarbij bijgestaan door de 46-jarige Jolanda Peters uit Nederland, waar ze werkt bij een organisatie ter ondersteuning van de EU