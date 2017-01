Arts staat voor hartverscheurende keuze: het leven redden van een kankerpatiënt, of dat van een gepensioneerde die aan het doodbloeden is

Een documentaire van de Britse openbare omroep BBC doet in Groot-Brittannië veel stof opwaaien. In de documentaire wordt de crisis in de Britse ziekenhuissector blootgelegd. In één geval moesten artsen kiezen om het leven van een kankerpatiënt te redden, of dat van een gepensioneerde die aan het doodbloeden was.

De eerste aflevering van ‘Hospital’ werd donderdag uitgezonden op de zender BBC2 en bezorgde veel kijkers meteen al een krop in de keel. Op een bepaald moment was te zien hoe Janice, een gepensioneerde vrouw, met een gescheurd bloedvat en in levensgevaar de spoeddienst van het St Mary Hospital in Paddington wordt binnengerold.

Op dat moment had het ziekenhuispersoneel net alles klaargemaakt voor de operatie van Simon (67), een patiënt met slokdarmkanker die een tumor moest laten verwijderen. Hoewel de operatie van Simon al eens eerder uitgesteld was, werd uiteindelijk toch gekozen om Janice te behandelen. Simon stierf enkele weken later.

Hoewel er genoeg personeel was om beide behandelingen uit te voeren, was er door de hoge bezettingsgraad van het ziekenhuis helaas maar één bed meer vrij. Omdat Janice maar enkele ogenblikken meer te leven had, beslisten de artsen haar te behandelen. Aan Simon was nog verteld dat als Janice zou sterven in de ziekenwagen op weg naar het ziekenhuis, zijn operatie wel zou plaatsvinden.

De operatie van Simon werd de volgende dag uitgevoerd, maar zes weken later overleed hij aan de gevolgen van een bloedafwijking.

“Elke dag hebben we het gevoel dat we moeten trappelen om boven water te blijven. Tegenwoordig is het al zeldzaam als een operatie eens gewoon kan plaatsvinden” reageert een chirurg.

BBC filmde een week lang de dagelijkse gebeurtenissen in het ziekenhuis om de wantoestanden in de Britse gezondheidssysteem aan het licht te leggen.