Een medicijnman die spelers geneest of ploegen die de kleedkamer van de tegenpartij betoveren. Hugo Broos heeft alles gezien in Kameroen

Zaterdag start in Gabon de CAN, de Afrika Cup. Het tweejaarlijks tornooi voor Afrikaanse landenteams, maar zoveel feestelijker, kleurrijker en... chaotischer. Vier jaar na de finaleplaats van Paul Put met Burkina Faso hopen weer twee Belgische coaches op een hoofdrol. Terwijl Georges Leekens (67) topfavoriet Algerije onder zijn vleugels heeft, schildert Hugo Broos (64) het wonderlijke leven als temmer bij de ‘Ontembare Leeuwen’ van Kameroen.

In 2011, na Zulte Waregem, was het over in België. Als hoofdcoach volgden alleen nog het Algerijnse JS Kabylie en NA Hussein Dey, die finaal slechte ervaringen bleken te zijn. “Zó wilde ...