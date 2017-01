Taxichauffeur sluit Carla (19) op in taxi en vraagt haar hem oraal te bevredigen

Toen de 19-jarige schoonheidsspecialiste Carla May Wainwright in de nacht van zondag op maandag een taxi nam, bood de taxichauffeur haar 60 euro aan om hem oraal te bevredigen. Dat schrijft ze in een Facebookpost. Toen ze wilde uitstappen, merkte ze bovendien dat hij de deuren op slot had gedaan.

De vriend van de 19-jarige jongedame uit het Britse Doncaster had voor haar een taxi geregeld zodat ze niet naar huis hoefde te wandelen.

Volgens Carla leek de chauffeur in het begin heel vriendelijk. “Hij vroeg eerst of ik een leuke avond had gehad en ook wat ik voor job deed”, vertelt Carla zelf. “Ik vertelde dat ik schoonheidsspecialiste was en hij vroeg me wat dat inhield. Ik antwoordde dat ik nagels verzorgde, waxte, gezichtsmassages gaf enzoverder.”

Het gesprek ging de duistere toer op toen de taxichauffeur vroeg of ze ook ‘privémassages’ verzorgde en daarbij een niet mis te verstaan handgebaar maakte.

De paniek sloeg toe bij Carla en ze probeerde te ontsnappen, maar merkte toen dat de chauffeur de deuren op slot had gedaan. Hij bleef doorgaan met zijn gebaren en bracht daarbij zijn hand ook naar de mond, toen Carla hem smeekte de deuren te openen.

“Uiteindelijk is hij uitgestapt en vroeg hij of ik hem oraal wilde bevredigen voor 50 pond. Hij zei dat we de hele taxi voor ons hadden. Toen ik uitstapte vroeg hij of ik zeker was, hij vond het een goeie deal.”

De jonge vrouw heeft het incident intussen aangegeven bij de lokale politie en zag de bestuurder een dag later nog eens in zijn taxi zitten. Ze maakte een foto en postte die samen met haar verhaal op Facebook om anderen te waarschuwen.