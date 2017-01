Coucke houdt piste Lombaerts warm

Wie haalt straks Nicolas Lom­baerts (31)? De verdediger van Zenit geniet interesse van Galatasaray en zoals bekend lonken alle Belgische topclubs, maar ook KVO-voorzitter Marc Coucke volgt de situatie op de voet.

“Ik vind Nicolas Lombaerts een fantastische speler van wie het heel tof zou zijn mocht hij hier komen spelen”, aldus Coucke. “Ik heb zelfs de indruk dat Nicolas graag naar ons zou komen, maar zeker niet aan de prijzen waarover nu gesproken wordt. Ik hou wel al van in het begin contact voor mocht het met al die andere geïnteresseerde teams opeens afspringen en zijn prijs zakt. Dan gaan we praten en heb ik misschien die 1 procent kans dat hij komt toch warm gehouden.” Lombaerts heeft in Sint-Petersburg nog een contract tot 2018.

Coucke sprak ook duidelijke taal in de keeperskwestie bij KVO. “Ik snap dat Didier Ovono (33) naar de Afrika Cup in zijn eigen land is, maar hij wist ook dat we daardoor een nieuwe keeper moesten halen om de blessure van Proto op te vangen. Dat werd Dutoit en het is beter dat Ovono uitkijkt naar een andere club. "Sorry Didier, we zullen de optie in je aflopende contract niet lichten en misschien vind je in januari een nieuwe ploeg.”

Een andere speler die een aflopend contract heeft is Franck Berrier. Die is wel aan een topseizoen bezig en zou ook graag spreken over een verlenging. “Hij was mijn eerste transfer en is één van mijn chouchous. We hebben nog een optie in zijn contract, maar we wachten nog even met onderhandelen.”