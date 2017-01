Sofie Goos ziet de zon weer schijnen in Spanje

2016 was dan misschien een horrorjaar voor Sofie Goos, 2017 wordt ongetwijfeld beter. En de Antwerpse zet het jaar ook goed in: in het Spaanse Calpe werkt Goos voort aan haar comeback als professioneel triatlete!

Een mesaanval en het verlies van haar profcontract tekenden 2016 voor Sofie Goos, maar de Antwerpse bleef toch professioneel bezig met haar sport. Daarvoor verhuisde ze voor een half jaar naar het Spaanse Calpe: "Niet enkel ideaal om te fietsen, maar ook prachtig om te lopen! Leuk om nieuwe en uitdagende parcoursen te ontdekken hier samen met Inge Van den Broeck", laat ze nu weten vanuit het zuiden!