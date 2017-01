CLUBNIEUWS. Genk-coach ziet schoppartij, AA Gent nog in running voor Trebel

Het blijft voorlopig stil rond Adrien Trebel, maar AA Gent laat de Standard-middenvelder niet los. En RCGenk-coach Albert Stuivenberg maakte dankzij Waasland-Beveren kennis met het Belgische voetbal. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA Gent nog in de running voor Trebel

Bij Standard speelde Belfodil gisteren onverwacht nog mee in de met 3-0 verloren oefenmatch tegen Dortmund. “Ishak wilde heel graag spelen. De voorzitter (Bruno Venanzi was aanwezig in de tribune, nvdr.) ging akkoord. Het is een topkerel en een echte prof. Ik heb gedaan wat de club me opgedragen heeft en we kunnen vaststellen dat Ishak nog goed heeft gespeeld ook”, zei Jankovic. Belfodil, die gisteren overigens zijn 25ste verjaardag vierde, werd in de rust gewisseld. De tweede helft volgde hij vanaf de tribune in het bijzijn van zijn makelaar. Toch lijkt niets een transfer naar Everton nog in de weg te staan.

Edmilson heeft nog steeds last van de dij, hij is nog niet toe aan negentig minuten voetbal. De Belgische Braziliaan viel gisteren aan de rust in. Het is wel nog maar de vraag of Edmilson honderd procent speelklaar zal zijn voor de competitiehervatting tegen Club Brugge op 22 januari. Hij kampt namelijk al langer met de blessure – hij liep ze op 8 december op in het Europa League-duel met Ajax (1-1) – en trainde voor aanvang van het laatste competitieduel van Standard tegen STVV amper mee.

Rond Adrien Trebel blijft het voorlopig stil. Samen met andere ‘bannelingen’ als Yattara en Touré traint hij vanaf het begin van deze week op de Académie. Het lijkt uitgesloten dat Trebel nog zal terugkeren in de wedstrijdkern van de Rouches, die drie miljoen euro verlangen voor de Fransman. Tot nader order is Gent niet van plan om dat te betalen. Al wil het de piste Trebel zeker nog niet verlaten.

Giorgi Beridze op uitleenbasis naar AS Trencin

AA Gent-belofte Giorgi Beridze wordt uitgeleend aan AS Trencin. De 19-jarige Beridze kwam in 2015 naar AA Gent waar hij bij U19 en U21 uitkwam, maar had geen uitzicht op speelkansen bij het eerste elftal. Het contract van de Georgische flankspeler bij AA Gent loopt af in juni, maar hij wordt nu tot het einde van het seizoen ter beschikking gesteld van de Slowaakse club waar de Buffalo's eerder Moses Simon, Ibrahim Rabiu en Samuel Kalu wegplukten.

Trainer scout, spelers schieten

Terwijl RC Genk-coach Albert Stuivenberg zijn kennis van het Belgisch voetbal bijspijkerde als toeschouwer van de ordinaire schoppartij Waasland-Beveren-Erzgebirge Aue, mochten de spelers zich gisterennamiddag uitleven tijdens een paintballgevecht in de buurt van Torrevieja. Onder meer Bailey, Kumordzi en Colley voelden zich in hun sas, doelman Bizot toonde zich een volleerd sluipschutter. Van de technische staf mengde alleen fysiektrainer Peter Catteeuw zich in de strijd, net als enkele leden van de medische staf kreeg hij het hard te verduren.

Verboom neemt afscheid van Zulte Waregem

De spelers van Zulte Waregem trainen vandaag nog één keer trainen voor ze vanuit Malaga terugvliegen naar Oostende. De stage in Marbella is voor coach Francky Dury op alle vlakken geslaagd. Voor Bryan Verboom is het na vier jaar ook een afscheid: de club bereikte een akkoord met het Nederlandse Roda JC over een verhuur zonder aankoopoptie. Tussen speler en club is er nog geen akkoord. Ook Rennes, Bastia, Kayserispor en Heerenveen proberen de flankverdediger nog binnen te halen.

STVV zoekt niet meer naar versterking

STVV is niet langer op zoek naar extra spits om de kern te versterken, dat zei CEO Philippe Bormans gisteren. Sterker: STVV zoekt zelfs niet meer naar versterking. Een week geleden, nadat hij vier huurlingen op één dag had vastgelegd, verklaarde de CEO van STVV nochtans iets helemaal anders. Wat vindt Bormans van de ­kritiek dat de keuze voor huurlingen kortetermijnpolitiek is? “We hebben ervoor gekozen om deze winter de voornaamste pijnpunten binnen onze kern te versterken”, aldus Bormans. “Het is natuurlijk niet gemakkelijk om dat in een korte periode te doen. Zeker omdat we gekozen hebben om voor Belgische jongens te gaan die meteen inzetbaar zijn, onze competitie kennen en met wie een verdere ­samenwerking eventueel toch nog mogelijk is.”

Belangrijke uitgaande transfers zitten er volgens Bormans ook niet aan te komen. “Dat is niet de bedoeling. Sylla en Koubemba zijn in België achtergebleven en mogen vertrekken als er een oplossing voor hen uit de bus komt. Sterkhouders laten we in principe niet meer gaan. De situatie van vorig jaar is niet te vergelijken met die van nu. We willen echt resultaten neerzetten met de jongens die hier momenteel zijn. De staf heeft alvast een kern ter beschikking gekregen die heel uitgebalanceerd is.”

Westerlo scout Waasland-Beveren

De spelers van Westerlo trainden in de voormiddag, nog zonder Van Hout, die naar de fitness trok. Heylen en Miletic werkten nog apart met kinesist Jan Engelen. In de namiddag waren de spelers vrij. Om een potje te golfen, nog eens te gaan fitnessen, Cartagena te verkennen, of gewoon te rusten. De technische staf woonde de match van Waasland-Beveren bij.

Kage sluit weer aan

KV Kortrijk trainde na de stage in Mierlo gisteren weer in de eigen, vertrouwde omgeving. Zonder Totovytskyi, die nog altijd visumproblemen heeft. Kage was er voor het eerst dit jaar wel weer bij. Ook vandaag wordt er getraind en vanavond vindt de nieuwjaarsreceptie plaats, alle spelers zullen van de partij zijn. Indien het weer het toelaat, wordt er morgen om half drie tegen KV Mechelen op Sparta Petegem geoefend.

Extra training bij Malinwa

Verdier, Leal en Chen kwamen niet in actie in de oefenwedstrijd van KV Mechelen tegen Rupel Boom, maar konden de extra uitlooptraining vandaag wel mee afwerken. Of ze morgen inzetbaar zijn in het oefenduel tegen KV Kortrijk, wordt vandaag beslist. Met De Witte wordt wellicht nog geen risico genomen.

De Evocatiecommissie behandelt op 1 februari de al dan niet te herspelen match tegen Racing Genk. Ze gaat alleen na of de procedures juist zijn gevolgd en doet geen uitspraak over de inhoud van de zaak.