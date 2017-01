Meest georganiseerde huisvrouw geeft tips om je huis op te ruimen

De Amerikaanse huisvrouw Alejandra Costello weet als geen ander hoe je moet opruimen. Ze noemt zichzelf een professioneel organisatietalent, heeft een eigen YouTube-kanaal en afgelopen woensdag onthulde ze in het Australische televisieprogramma Today Extra haar beste tips op je huis op orde te krijgen. Ook op Instagram lijkt opruimen een populair goed voornemen voor 2017.

Voor je vol goede moed aan het organiseren van je huis begint en naar de winkel trekt om opbergdozen en consorten te halen, heeft Alejandra een gouden raad. Ze adviseert om eerst goed te zoeken naar spulen die je niet meer gebruikt en je makkelijk een tweede leven kunt geven. “Orde scheppen hoeft geen geld te kosten. Een oud bordenrek uit de vaatwas kan perfect dienst doen als accessoire om post te sorteren”, klinkt het. “Slim organiseren is vaak niet meer dan vindingrijk zijn met alledaagse dingen.”





Beeld: YouTube

Tips van de experte

- Houd enkel de spullen waar je dol op bent, die je nodig hebt en ook effectief gebruikt.

- Ronde potjes en bokalen kan je in de kast op ronde draaiplaten plaatsen, zo benut je de beschikbare ruimte efficiënt. Bijvoorbeeld: een ronde pan die je zelden gebruikt? Zet ze in een kast en groepeer er potjes kruiden op.

- Label transparante doosjes in keukenkasten. Zo weet je altijd wat erin zit. Gebruik je de doos voor iets anders, verwijder eerst het oude etiket en kleef er dan pas een nieuw op. Zo blijft het overzichtelijk en netjes.

- Schik je kleren in de kast per categorie, dan hoef je ’s morgens niet te rommelen in de garderobe. Extra tip: leg je kleren elke avond in de kast. Je krijgt meteen een goed gevoel ’s morgens omdat je huis er zo netjes bij ligt.

- Oude verpakkingen van medicijnen kan je eventueel gebruiken om allerlei prullaria in op te bergen. Denk aan paperclips, tandenstokers, oorstokjes, punaises of eurocenten.

- Zie je er geen beginnen aan? Voorzie elke dag een kwartier à twintig minuten tijd om op te ruimen. Op het einde van de week leef je niet in een puinhoop.

Picture perfect

Opruimen is van alle tijden, maar anno 2017 blijkt het bijzonder populair op Instagram. Op de sociale netwerksite tonen veel mensen hoe ze hun huis perfect hebben georganiseerd. Het resultaat op de foto’s ziet er keer op keer stijlvol en hip gestructureerd uit. Ligt je huis nog overhoop? Dan kan je haast niet achterblijven met deze trend. Hieronder vind je alvast enkele inspirerende voorbeelden.

