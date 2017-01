Antonio Conte breekt record met derde verkiezing als Manager van de Maand

Antonio Conte is vrijdag uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League. Het is de derde opeenvolgende keer dat de Italiaan deze eer te beurt valt, niemand deed hem dat voor.

Conte leidde Chelsea in december naar zes zeges op rij. De ploeg van Courtois, Hazard en Batshuayi scoorde vorige maand dertien keer en kreeg slechts drie goals tegen.

“Ik ben heel trots”, zegt Conte op de website van de Blues. “Dit is een grote eer voor mij maar ik wil mijn spelers, staf en de club ook bedanken want we winnen deze prijs samen. Nu is het belangrijk dat we goed blijven werken.”

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) werd uitgeroepen tot Speler van de Maand. De Zweedse topspits was in december goed voor vijf goals en drie assists. In oktober ging de onderscheiding (voor het eerst) naar Eden Hazard.