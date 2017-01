Hugo Broos wikt en weegt kansen van de 16 deelnemers aan Afrika Cup

Zaterdag begint in Gabon de 31ste editie van de Afrika Cup. Met Georges Leekens (Algerije) en Hugo Broos (Kameroen) tekenen ook twee Belgische trainers met een fraai palmares present. Die laatste wikt voor Sportwereld.be de kansen van alle 16 deelnemers...

Bekijk hier vanaf zaterdag alle uitslagen en klassementen van de Afrika Cup!

Groep A: “Kameroen moet eerste of tweede worden”

Hugo Broos zet zijn visie uit de doeken Foto: AFP

Het Kameroen van Broos zelf zou eigenlijk ook tot de favorieten moeten behoren, maar door het forfait van sterren als Matip (Liverpool), Choupo-Moting (Schalke 04), Onana (Ajax) en nog een resem anderen zit dat er dit jaar niet in. Dat weet Broos ook: “Op papier moeten we eerste of tweede kunnen worden. Als we ons niveau halen, spelen we de kwartfinale. Punt. Maar dan kunnen we al Algerije (topfavoriet, nvdr.) treffen, dat wordt heel zwaar. Of Senegal of Tunesië...”

Tegenstanders zijn organisator Gabon (“Tegen het thuisland, da’s altijd moeilijk. Als je weet hoe Tunesië in de vorige Afrika Cup geflikt is geweest tegen thuisland Equatoriaal-Guinea...”), Guinée-Bissau (“Wij zijn sterker. Maar dat was België tegen Wales ook”) en Burkina Faso (“Een goeie ploeg, maar een haalbare kaart)”.

Groep B: “Leekens en co absoluut topfavoriet”

Georges Leekens jut zijn troepen op Foto: AFP

In groep B zijn alle ogen gericht op het Algerije van Georges Leekens. De Woestijnvossen hebben met Leicester-ster Riyad Mahrez de Afrikaanse Speler van het Jaar in de rangen, net als kerels als Islam Slimani (Leicester), Yacine Brahimi (Porto), Nabil Bentaleb (Schalke 04) en Faouzi Ghoulam (Napoli). Broos is dan ook eerlijk: “Algerije is de absolute topfavoriet. Dit is de beste ploeg van Afrika, zij moéten minstens de finale spelen. Die hebben goeie marchandise: Slimani, Tayder van Inter Milaan, Mahrez van Leicester... Alleen hebben ze geen goede trainer.... Grapje! Het probleem voor Georges wordt de favorietenrol.”

Tegenstanders worden Senegal (“Is aan het terugkomen. Zou zich in die groep moeten kwalificeren”), Zimbabwe (“Een beetje een land in opkomst”) en Tunesië (“Op papier sterker dan Zimbabwe”).

Groep C: “Opletten voor Mister CAN”

Ivoorkust kan rekenen op een aantal sterren Foto: AFP

In groep C lijkt Ivoorkust favoriet voor poulewinst. De Olifanten zijn titelverdediger, en zijn volgens Broos samen met Algerije topfavoriet. “Als je spelers hebt als Gervinho (ex-AS Roma, nvdr.) kan dat niet anders...”. Het wordt echter wel opletten voor Togo: “Zij kwalificeren zich niet vaak, maar de coach is wél Claude Le Roy, ‘Mister CAN’. Die Fransman ging al negen keer naar de Afrika Cup, een record. Met Kameroen, Senegal, Ghana, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville... Hij kan wel wat neerzetten.”

Verder in deze groep: Congo RDC (“Hebben ook kans op kwalificatie”) en Marokko (“Ook aan het opkomen, maar wellicht is het nog te vroeg voor hen”).

Groep D: Opletten voor de recordhouder

De Egyptenaren werken een stage af in de aanloop naar de Afrika Cup Foto: REUTERS

In groep D is de favorietenrol weggelegd voor Ghana. De Black Stars kunnen in de verdediging rekenen op Baba Rahman van Schalke 04 en natuurlijk Anderlecht-sneltrein Frank Acheamong. Als je dan weet dat op het middenveld pakweg Daniel Amartey (Leicester) en Christian Atsu (Newcastle) rondlopen, en voorin de broertjes Jordan en André Ayew en sluipschutter Asamoah Gyan (tegenwoordig aan de slag in de Emiraten bij Al Ahli) altijd voor gevaar zorgen...

Opletten is het volgens Broos vooral voor Egypte: “Zij zijn recordhouder in titels, maar liefst zeven al. Dat zegt alles. Zij zijn een gevaarlijke outsider voor eindwinst.” Oeganda (“Ken ik niet. Eén van de minste ploegen in elk geval”) en Mali (“Niet sterker dan Oeganda”) moeten zich geen bespiegelingen maken.