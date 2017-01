Pep Guardiola: “Kompany is back!”

Vincent Kompany is weer fit, kan rekenen op de steun van Manchester City-coach Pep Guardiola, en zou zondag al zijn wederoptreden kunnen maken op bezoek bij Everton. Dat blijkt uit een persconferentie van de Spanjaard vrijdagmiddag. De Citizens zouden naar verluidt bijgevolg (voorlopig nog) geen vervanger aantrekken voor Kompany, die - indien hij zijn fitheid kan bewijzen - weer volop kansen zal krijgen bij de Engelse topploeg.

Guardiola sprak vanmiddag de pers toe in de aanloop naar de moeilijke verplaatsing naar Everton. Hij kon daar melden dat Kompany al drie dagen lang weer op het trainingsveld stond: “Vincent is terug. Hopelijk kan hij snel weer spelen en voor ons van nut zijn in het tweede deel van het seizoen. Het is de tweede of derde keer dat we hierover (Kompany's herstel, nvdr.) moeten praten. Hopelijk blijft hij nu fit en dan zal ik zien welk niveau hij haalt. Hij mag zichzelf enkel niet te veel druk opleggen."

Ondanks de aanslepende blessurelast van de Rode Duivel, weet Guardiola ook dat onze landgenoot in potentie een versterking kan zijn voor zijn ploeg: “We kunnen niet ontkennen hoe goed hij is als hij top is. Maar iedereen die lang geblesseerd was, heeft wat tijd nodig om weer op niveau te raken. Maar Vincent heeft een sterke mentaliteit, en weet wat hij moet doen om daar weer te raken. Hij mag zichzelf enkel niet te veel druk opleggen. Hij wil altijd meteen weer perfect zijn, maar ik weet dat dat niet kan. Hij moet zich als centrale verdediger concentreren op de simpele dingen. Daarna zal hij wedstrijd per wedstrijd, week per week naar zijn niveau toegroeien. In deze business krijg je geen tijd, maar hij moet voelen dat hij die wel krijgt."

Champions League?

Op 1 februari moet City een nieuwe spelerslijst doorgeven aan Uefa met speelgerechtigde spelers voor de Champions League. Zal Kompany daarop staan? "Ik heb nog niet nagedacht over mijn Champions League-ploeg. We zullen nog wel bekijken welke spelers allemaal in aanmerking komen, iedereen krijgt een kans."

Kompany viel op 19 november uit tijdens de competitiematch tegen Crystal Palace (1-2 zege). In die wedstrijd botste hij met zijn doelman Claudio Bravo. Enkele dagen later maakte City bekend dat de 30-jarige skipper van de Rode Duivels een knieblessure had opgelopen. Zijn afwezigheid werd op vier tot zes weken geschat.

Guardiola wist tenslotte ook te melden dat Kevin De Bruyne eerder deze week ziek was, maar volledig hersteld is en kan spelen tegen Romelu Lukaku en co.