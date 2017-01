Gevaarlijk stormtij geweken, Vande Lanotte ‘not amused’: “Voorspellingen mogen gerust wat accurater zijn”

Oostende - Vorige week was er de waarschuwing voor gladde wegen, nu voor storm Dieter. Twee keer loos alarm, zo bleek nadien. “Maar het kost ons wel een pak klanten en inkomsten”, zegt Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust. Volgens kustburgemeester Johan Vande Lanotte mogen de voorspellingen best wat accurater zijn.

De horeca-uitbaters aan de kust zijn blij dat de storm minderhevig was dan voorspeld werd. Maar tegelijk vragen ze zich af of er niet overgereageerd is. “Zoiets kan je niet negeren natuurlijk en je moet alle maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Maar oproepen om niet naar zee te komen, was er volgens ons toch wel wat over”, zegt Bart Boelens die zelfs horeca-uitbater is.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen vroeg ramptoeristen om weg te blijven. “De storm levert dan wel spectaculaire beelden op, het is zeker niet ongevaarlijk. Kom dus liever niet naar zee”, klonk het.

Inkomstenverlies

“In plaats van op te roepen om weg te blijven van de zee had hij beter gevraagd om weg te blijven van de zeedijken. Ik vrees dat de horeca aan de kust dit weekend de gevolgen zal dragen van alle onheilspellende berichten over een superstorm Dieter”, zegt Boelens.

“Voor de horeca wordt dit het tweede veel te rustige weekend op rij. Vorige week werd code oranje afgekondigd voor het winterweer en de kans op gladde wegen. Er werd gevraagd om alle niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. Nochtans, de wegen lagen er perfect bij. Maar we hebben het wel gevoeld aan onze inkomsten. Veel minder volk dan normaal. Het is nog te vroeg om de balans voor dit weekend op te maken, maar ik vrees een gelijkaardig scenario en dat terwijl de meeste horeca-uitbaters het al niet gemakkelijk hebben”, zegt Horeca Middenkust.

Foto: BELGA

Weerman Frank Deboosere begrijpt hem en heeft het woord superstorm nooit in de mond genomen, zegt hij. “Deze storm veroorzaakte vooral een mediastorm. Ik werd even van mijn stoel geblazen toen ik deze week las dat men het zelfs over de zwaarste storm van de afgelopen 50 jaar had.”

Volgens voorspellingen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) van de Vlaamse overheid werd vrijdagmiddag een waterpeil van 6m35 verwacht, iets meer nog dan bij de zware Sinterklaasstorm van 2013. “We mogen dus gerust van een ernstige situatie spreken”, zei Steve Timmermans, adviseur bij het AMDK deze week.

“Deze storm is misschien de ergste in vijftig jaar”, klonk het.

Johan Vande Lanotte Foto: Bart Dewaele

“Wij vertalen de weermodellen die we aangeleverd krijgen naar waterstanden. Vanuit die indicatie bepalen we de overstromingsrisico’s en maatregelen die moeten genomen worden. Dat hebben we ook nu gedaan. Achteraf zeggen dat er misschien te fel gereageerd is, is al te gemakkelijk. Als ik mag kiezen, heb ik liever dat het zoals nu geëvolueerd is en niet omgekeerd. Ik bedoel dat we het niet onderschat hebben met catastrofale gevolgen nadien”, zegt Steve Timmermans.

“Not amused”

Het stadsbestuur van Oostende probeert intussen te redden wat er nog te redden valt en roept iedereen op om dit weekend wél naar de kuststad af te zakken. “Er is geen enkele reden om niet naar Oostende te komen”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) die “not amused” is.

“We hebben de laatste dagen vijf verschillende scenario’s gekregen over wat er ons te wachten stond. De voorspellingen mogen gerust wat accurater wat ons betreft”, zegt Vande Lanotte.