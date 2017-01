Met dit vreemde trucje blijft je make-up langer zitten

Op YouTube circuleert een vrij nieuwe beautyhack uit Korea. Jamsu betekent 'duiken' in het Koreaans en is een hack waar je enkel wat babypoeder en een kom koud water voor nodig hebt. Het resultaat? Make-up die lang blijft zitten, een mooie matte teint, en een babygladde huid.

Korea spant al langer de kroon als het over beautyhacks en make-up trends gaat. Jamsu is een vrij nieuwe trend en een 'sensatie' volgens heel wat Koreaanse en Japanse beautybloggers op YouTube. In de filmpjes zie je hoe vrouwen zich opmaken, babypoeder bovenop hun make-up aanbrengen en een paar tellen later dertig seconden lang in een kom koud water verdwijnen.

Jamsu doe je zo, en het resultaat is opmerkelijk:



1. Breng je gebruikelijke make-up aan. Waterproof mascara lijkt geen overbodige luxe.

2. Breng bovenop je make-up met een borstel een dikke laag babypoeder aan.

3. Dompel je gezicht 30 seconden lang onder in een kom koud water.

4. Droog je gezicht af.

Al het babypoeder is verdwenen, de vrouwen hebben een babygladde huid, een matte teint, en de make-up zou langer blijven zitten dan normaal.