Overweeg je binnenkort een tattoo te laten zetten? Dan kies je best een tatoeëerder die kan spellen. Op Instagram zijn onder de hashtag #tattoofail talloze voorbeelden te vinden waarbij het helaas niet zo best afliep en de onfortuinlijke klant met een blijvende schrijffout - of moeten we zeggen lijffout? - door het leven moest.