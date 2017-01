Crystal Palace neemt Jeffrey Schlupp over van Leicester

Crystal Palace heeft de Ghanese international Jeffrey Schlupp (24) aangetrokken. De vleugelspeler, die overkomt van Leicester City, ondertekende een contract voor 4,5 jaar. Dat melden beide Premier League-clubs vrijdag.

In 2015-2016, het seizoen waarin de ‘Foxes’ verrassend de landstitel veroverden, kwam Schlupp in 24 Premier League-wedstrijden in actie. Maar dit seizoen mocht hij nog maar één keer starten in de Engelse eerste klasse. Sinds de 5-0 nederlaag van 7 december tegen Porto in de Champions League kwam hij zelfs helemaal niet meer voor in de plannen van Claudio Ranieri. Schlupp begon zijn carrière bij Leicester en kwam 150 keer in actie voor de club, tijdens het seizoen 2010-2011 werd hij even uitgeleend aan Brentford.

Schlupp behoort niet tot de selectie van Ghana voor de komende Africa Cup in Gabon. Hij heeft 12 caps achter zijn naam.

Crystal Palace is na 20 speeldagen 17e in de Premier League. De club van Christian en Jonathan Benteke gaat zaterdag op bezoek bij West Ham United. Sam Allardyce kan dan al beroep doen op Schlupp.