Vrouw verhuist en moet haar veertig (!) katten achterlaten

Ingelmunster - Veertig katten zoeken een nieuwe thuis nadat hun baasje naar een OCMW-woning is moeten verhuizen. De dierenarts luidde de alarmbel toen de vrouw vroeg om de dieren te laten euthanaseren. Het asiel ‘Hoop voor zwervertjes’ vangt de katten voorlopig op.

De Ingelmunsterse dierenarts die de vrouw van Franse oorsprong aan de lijn kreeg, fronste de wenkbrauwen. Ze vroeg of hij haar veertig tamme katten kon laten inslapen. De dieren kunnen niet mee verhuizen naar haar nieuwe woning en dat leek haar de handigste oplossing. Wegens achterstallige huur wordt de vrouw uit haar huurwoning gezet, waar ze leefde met al haar katten.

In plaats van zomaar op het verzoek in te gaan, nam de dierenarts contact op met het asiel ‘Hoop voor zwervertjes’. Zij stellen alles in het werk om de katten, veel van hen nog erg jonge dieren tussen zes maanden en twee jaar, op te vangen en een nieuwe thuis te geven.

Maar ook in het asiel is er nauwelijks ruimte. “De jongste tijd is er een constante toevloed van katten die geen thuis meer hebben”, vertelt Charlotte van ‘Hoop voor zwervertjes’. “We vangen er nu een honderdtal op. Als er daar nog veertig bijkomen, wordt het onhoudbaar.”

INFO

‘Hoop voor zwervertjes’ op Facebook of contacteer Charlotte op 0499-81.81.47.