Lichterveldenaar schopt het tot basketbalcoach in Amerikaanse NBA

Lichtervelde - Toen hij tien was, zei Thomas Huyghe tegen zijn ouders dat hij ooit in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zou werken. Ondertussen is hij 25 en kracht- en conditiecoach bij de Washington Wizards, een van de ploegen in de competitie.

Na zijn middelbare studie aan de sportschool VILO Meulebeke, trok de twintiger naar de UGent. Toen hij daar zijn Master in Sports Coaching en Training succesvol had afgerond, lonkte Amerika. Thomas koos voor een specialisatie in Oklahoma, als Master of Science in Exercise Science & Wellness Management. Zijn doel was altijd om het ver te schoppen in de basketbalwereld. Tot in de NBA zelfs, de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

“Toen ik mijn ouders zei dat ik ooit in de NBA zou werken, verklaarden ze me gek. En gelijk hadden ze. Desondanks ben ik altijd voor die droom blijven gaan”, vertelt Thomas. Hoewel hij zijn gestalte tegen heeft, werkte Thomas zich als basketbalspeler op tot in de tweede nationale. “Ik wist op zeer jonge leeftijd al dat ik voor de rest van mijn leven in het basketbal wilde werken.”

Toen de basketbalcoach in Oklahoma afstudeerde, vond hij een voltijdse baan in China. Vier maanden eerder had hij zijn CV opgestuurd naar de Washington Wizards en net voor zijn vertrek kreeg hij een onverwacht telefoontje: hij was bij de laatste vijf. Halsoverkop vervulde Thomas de finale opdracht en hij mocht aan de slag bij de club. Hij begeleidt en ondersteunt de topspelers.