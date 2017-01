Conte onder de indruk van Musonda: “Zou hem de komende vijf maanden beter willen maken”

Chelsea-trainer Antonio Conte is onder de indruk geraakt van Charly Musonda. Onze 20-jarige landgenoot keerde in het najaar van een uitleenbeurt van het Spaanse Betis Sevilla terug en heeft een maand om zich te bewijzen op training bij Chelsea. Conte denkt er nu over na om Musonda bij zich te houden voor de rest van het seizoen.

De twintigjarige Musonda werd sinds eind januari 2016 door Betis gehuurd van Chelsea. In zijn eerste halve seizoen maakte de aanvallende middenvelder behoorlijk wat indruk in Andalusië, waarna de huurovereenkomst vorige zomer met een jaar werd verlengd. Dit seizoen liep het echter heel wat minder en eind oktober keerde Musonda al een keer terug naar Chelsea om er zijn knieblessure te laten behandelen. De uitleenbeurt werd beëindigd en Musonda mag zich nu in Londen bewijzen. Als hij Chelsea-trainer Conte kan overtuigen, mag hij blijven. Anders wordt hij alsnog uitgeleend. AS Roma is alvast geïnteresseerd.

Conte toonde zich aan de krant Daily Express tevreden over Musonda. “Ik hou van dit type speler en ik wil met hem werken. Ik zie in hem een speler voor het heden en de toekomst. Als hij deze maand bewijst dat hij het verdient om te spelen, dan zet ik hem in de ploeg”, is Conte duidelijk.

“Hij heeft veel talent. Charly heeft de kwaliteiten om een grote speler te worden. En daarom zou het een goede zaak zijn voor hem en mij om de komende vijf maanden samen te werken en hem beter te maken.”