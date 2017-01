Jani, Astrid, Karen Damen, Eva Daeleman en tal van BV’s zeggen nee tegen de haat op sociale media

Dat ze eens een steak moet eten, dringend. Kijk hoe mager, dat moet wel anorexia zijn. De zoveelste opmerking over haar lichaam was de druppel voor Astrid – tot hun huwelijk in Californië gehomologeerd is nog officieel – Bryan. Ze heeft het gehad met al dat lelijks op het internet, alsof ze weer dat meisje is op de speelplaats wordt uitgemaakt voor steltenloper. Met één verschil. Waar ze er toen alleen voor stond, nemen bekende vrienden het vandaag voor haar op. Samen poseren ze voor de lens van Astrids man Bram Coppens, om één boodschap te brengen: stop met oordelen. Laat die hashtag maar trenden: #notothehaters