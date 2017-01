Zoek niet langer naar flitsauto, politie gebruikt nu ‘vuilnisbak’

Ronse / Brakel / Kluisbergen / Oudenaarde - Sinds begin deze week flitst de politie in de Vlaamse Ardennen met haar superflitser... vanuit een vuilnisbak. “We kunnen nu op onbereikbare locaties gaan staan.”

Wie vrijdagochtend in de Avelgemstraat in Kluisbergen reed, zal hem misschien opgemerkt hebben: een vuilnisbak met aan één zijde speciale openingen. Neen, geen gevandaliseerde bak, maar wel de nieuwe ‘thuis’ van de superflitser van politiezones Brakel en Vlaamse Ardennen.

“We hebben de ‘vuilnisbak’ sinds begin deze week”, zegt korpschef Vlaamse Ardennen Joost Duhamel. “We hebben het gebruik van de bak bewust niet aangekondigd, maar bestuurders kunnen hem vanaf nu tegenkomen langs de weg. De bak was inbegrepen in de prijs van onze flitser, maar werd later geleverd.”

Moeilijke plaatsen

Het grote voordeel: agenten kunnen de flitser nu opstellen op plaatsen waar dat vroeger niet kon, los van de gekende flitsauto’s. “We kunnen verder staan en draadloos het toestel controleren en bekijken”, gaat Duhamel verder. “Bestuurders moeten nu niet meer zoeken naar de flitsauto, maar kijken beter gewoon naar hun snelheidsmeter.”

Overdreven snelheid blijft immers een belangrijke oorzaak van ongevallen. “Vorig jaar haalden we het opgestelde quotum van 127.000 te controleren voortuigen, en dat zullen we dit jaar opnieuw halen. Het grote voordeel van dit toestel, is dat het zowel vooraan als achteraan flitst. Sinds we het toestel gebruiken, net iets langer dan een maand, hebben we 16.896 voertuigen gecontroleerd. 2.293 daarvan reden te snel, zo’n 14,27 procent. In vergelijking met de flitsauto is dat 2 procent meer.”

Toch is het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Dat kunnen we pas na zes maanden tot zelfs een jaar”, besluit korpschef Joost Duhamel. “We gaan nu meer locaties aandoen waarvan we weten dat ze gevaarlijk zijn, en waar we met een auto niet konden staan, onder meer in bochten. Maar flitsen doen we niet om bestuurders te pesten, wel voor de veiligheid.”