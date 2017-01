Costa op ramkoers met Chelsea, Conte zet hem uit selectie

Er zit een flinke haar in de boter tussen Diego Costa en Antonio Conte. De trainer van Chelsea heeft zijn Spaanse goalgetter na een dispuut over zijn fitheid zelfs uit de selectie gezet voor de match van zaterdag tegen kampioen Leicester City.

Diego Costa is dit seizoen van goudwaarde voor de leider uit de Premier League. De 28-jarige spits scoorde al 14 goals en gaf 5 assists voor de ploeg van Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi. Die laatste zou van de situatie kunnen profiteren en in de basis kunnen starten tegen Leicester City.

In Engeland wordt luidop de vraag gesteld of Costa probeert een transfer te forceren naar China. Volgens The Telegraph heeft de aanvaller een waanzinnig aanbod op zak. Hij zou er maar liefst 34 miljoen euro netto per jaar kunnen gaan verdienen. Een loon waarover zelfs een grootverdiener als Costa van gaat twijfelen. Een officieel bod is er nog niet, maar de naam van Tianjin Quanjian - de nieuwe ploeg van Axel Witsel - wordt genoemd.

Chelsea is echter niet van plan om zijn steraanvaller te laten vertrekken. Club-eigenaar Roman Abramovich liet eerder al verstaan dat hij Costa aan zijn contractduur van twee seizoenen zal houden. Wordt vervolgd...