ADVIES. "Ik kan niet verdragen dat hij een ander had tijdens onze breuk"

Ik ben een vrouw van 29. Mijn partner en ik waren elkaars eerste lief. Ongeveer een jaar geleden heb ik, na veel twijfelen, de relatie beëindigd. Ik had het gevoel dat ik beter voor mezelf moest kunnen uitmaken wat ik wilde in het leven, los van de relatie. Hij had het er erg lastig mee, maar had geen andere keuze dan het te aanvaarden. Uiteindelijk hebben we nu opnieuw voor elkaar gekozen. Maar in de vijf maanden dat we uit elkaar waren, heeft hij iemand anders gehad. Dat idee kan ik gewoon niet verdragen. Sinds we weer samen zijn, hebben we geen seks meer gehad omdat ik telkens beelden in mijn hoofd zie van hij die vrijt met die ander. Ik weet heel goed dat hem niets te verwijten valt en dat doe ik ook niet. Maar opnieuw seks hebben lijkt gewoon onmogelijk. Het uit mijn hoofd zetten lukt niet. Ik wil absoluut met hem verder, maar ik weet niet hoe.

Als ik het zo lees, hebben jullie allebei een zwaar jaar achter de rug. Het lijkt me logisch dat je dat niet op een paar weken verwerkt. De verscheurdheid die je beschrijft, is intens. Je rationeel verstand weet dat hij je niet heeft bedrogen en alle recht had om in de periode van de breuk een nieuwe relatie te beginnen. Andere delen van je hersenen en je lichaam hebben het lastig om die waarheid te aanvaarden en voelen zich diep gekwetst. Mocht hij je echt hebben bedrogen, dan zou je nog kunnen proberen hem te vergeven. Maar hoe kun je iemand vergeven die in principe niets verkeerd heeft gedaan? Een lastige kwestie. Wat valt eraan te doen?

Als eerste stap zou ik accepteren wat er is: een hele hoop tegenstrijdige gedachten en gevoelens die zich niet laten negeren, of toch niet voor lang. En een relatie die door een zware storm is gegaan en waarschijnlijk averij heeft opgelopen. Het zal voor jullie allebei tijd en moeite kosten om je opnieuw veilig te voelen in de relatie. En het zou nog even kunnen duren voor jullie weer vrijen. Daar kun je je best bij neerleggen, ook al is dat lastig.



Een tweede stap is ruimte geven aan die tegenstrijdige gevoelens, voor jezelf en binnen de relatie. Je hebt zelf al gemerkt dat het niet lukt om ze te onderdrukken. Daar worden ze alleen maar sterker van. Wat je wel kunt doen, is ze een vaste plaats en tijd geven. Bijvoorbeeld: elke dag een half uur, op een moment dat je zelf vooraf heb ingepland. Schrijf ze op in een schrift of spreek ze in op je smartphone. Teken ze, als dat iets is wat je ligt. Doe hetzelfde binnen je relatie: leg vast waar, wanneer en hoe lang jullie met elkaar spreken over wat je ervaart. Verlies jezelf tijdens die gesprekken niet in discussies en redeneringen en geef genoeg aandacht aan je emoties. Geef ze ook een naam: angst, frustratie, verdriet, opluchting, liefde. Wat ook kan helpen, is dat jullie allebei een vertrouwenspersoon hebben waarbij je stoom kunt aflaten als het binnen de relatie te zwaar wordt. Kies wel mensen die mee achter je relatie staan en je partner goedgezind zijn.



En ten slotte: bouw je relatie stap voor stap weer op, ook je seksuele relatie. Na alles wat er gebeurd is, kun je niet zomaar terugvallen op wat er was. Je zult heel wat zaken opnieuw moeten invullen. Begin met kleine dingen. Je schrijft dat seks je onmogelijk lijkt. Hoe is het om gewoon elkaars hand vast te houden of samen in de zetel te zitten? Kunnen jullie elkaar langer dan twee seconden in de ogen kijken? Hoe is het om naast elkaar te slapen? Op termijn kun je leren om je aandacht te verleggen van het gepieker in je hoofd naar wat je voelt bij een aanraking. Dat je op hetzelfde moment liefde voelt en kwaadheid, hoop en tegelijk angst, opwinding en aarzeling, vastberadenheid en twijfel. dat hoort erbij. Als jullie open en eerlijk blijven en voor elkaar zorgen in deze moeilijke situatie, dan kan het goed komen.



Relatietherapie is ook het overwegen waard. Een professionele buitenstaander kan vaak dingen zien en horen die je zelf ontgaan en kan je ondersteunen om bij de lastige stukken toch een stap verder te zetten.