PSV geeft Belgisch talent eerste profcontract

De zestienjarige Yorbe Vertessen heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij PSV Eindhoven. Dat maakte de Nederlandse landskampioen vrijdag bekend op zijn website.

Vertessen komt over van de U16 van PSV en tekende een overeenkomst tot medio 2019. De talentvolle aanvaller streek in 2009 neer in Eindhoven. PSV plukte hem weg bij de jeugd van Westerlo. Eerder speelde Vertessen bij FC Rillaar Sport.

“Nu begint het eigenlijk pas. Ik ga er alles aan doen om in het Philipsstadion te mogen spelen”, reageert Vertessen, die zichzelf omschrijft als een “goaltjesdief”. “Ik probeer te leren van Zlatan Ibrahimovic en Antoine Griezmann. Dat zijn mijn grote voorbeelden.”

Vertessen vierde op 8 januari zijn zestiende verjaardag. Hij verzamelde acht caps voor de Belgische U15 en U16.