Van der Schueren: “Westra vertelde me dat hij rare dingen ging doen”

“Toen ik Lieuwe Westra in september bij de Brussels Cycling Classic sprak, vertelde hij mij al rare ­zaken. Onder meer dat hij zelfmoord had willen plegen.” Dat zegt Hilaire Van der Schueren vijf dagen nadat de Nederlander ­Lieuwe Westra aan zijn nieuwe ploeg Wanty Groupe Gobert liet weten dat hij onmiddellijk stopt met koersen.

Nieuws dat ook voor ploegleider Van der Schueren toch nog als een verrassing kwam. “Op 6 januari had ik Lieuwe nog aan de lijn gehad en leek er niets aan de hand. Maar afgelopen zondag kreeg ik plots telefoon van zijn moeder. “Hilaire, het gaat niet goed met Lieuwe. Zijn stoppen slaan door.” En om kwart na zeven ’s avonds volgde dan een mailtje van Lieuwe zelf. Dat hij verschillende processen lopen had tegen zijn schoonbroer en ex-vriendin, dat hij het niet kon opbrengen om te koersen en dat hij onbereikbaar zou zijn. Vooral dat laatste vond ik onaangenaam. Hij gaat toch geen stommiteiten doen, dacht ik nog. Zeker toen ik hem maandag twee keer belde en hij niet opnam. Uiteindelijk heeft zijn moeder mij kunnen geruststellen. Zij had hem wel aan de lijn gehad.”

Toch had Van der Schueren al eerder zijn bedenkingen. “Lieuwe zat de voorbije maanden in Spanje en toen had ik al gehoord dat hij meer aan de bar dan op zijn fiets zat. En bij wat hij mij in september zei, van die zelfmoord en zo, dacht ik ook al: Hoe is dat nu mogelijk? Maar ik hoopte altijd dat we het nog konden rechttrekken eenmaal hij met ons op stage was. Maar helaas zat dat er niet meer in.”

Bij Wanty Group Gobert is de plaats van Westra intussen ingenomen door Dion Smith. Het 23-jarige Nieuw-Zeelandse talent is per direct aan de selectie van Belgische ProContinentale-ploeg toegevoegd.

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be