CLUBNIEUWS. Refaelov wordt Belg, Coelho "verkocht" zonder dat Lokeren het weet

Over één week gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. De eersteklassers keren stilaan terug van hun winterstage, behalve AA Gent.

Refaelov wordt Belg

Lior Refaelov (30) krijgt de Belgische nationaliteit. De aanvaller van Club Brugge ziet zijn aanvraag om Belg te worden normaal in de loop van deze week afgerond worden waarna hij over de dubbele nationaliteit Israëliër – Belg zal beschikken.

Refaelov vertoeft al meer dan vijf jaar in ons land en kwam dus in aanmerking voor een Belgisch paspoort. De aanvaller baat een juwelenzaak uit in de Brugse Vlamingstraat. De Belgische nationaliteit vereenvoudigt hierin aardig wat administratie. Door zijn Belgisch paspoort heeft Club Brugge na het tijdelijke vertrek van Sébastien Bruzzese, Boli Bolingoli en Brandon Mechele weer een extra ‘voetbalbelg’ in de kern. Elke Belgische club moet op het wedstrijdblad minstens zes Belgen of in België opgeleide spelers kunnen plaatsen. Op een selectie voor de Rode Duivels moet Refaelov niet hopen. Hij speelde al twintig officiële interlands voor Israël.

Coelho voorgesteld bij Thaise club terwijl Lokeren van niks weet

Lokeren-aanvaller Jaja Coelho werd gisteren officieel voorgesteld bij Buriram United, een ploeg uit de Thaise eerste klasse en tevens een ex-ploeg van Anderlecht-speler Frank Acheampong. Opmerkelijk, want in Lokeren vielen ze compleet uit de lucht. Volgens sportief directeur Willy Reynders, die momenteel nog in Spanje vertoeft, is er vooralsnog geen sprake van een transfer. “Er is voorlopig nog geen contact geweest tussen beide clubs”, aldus Reynders gisteravond. “Al bracht Coelho me wel op de hoogte dat hij er vandaag (gisteren, nvdr.) medische testen ging afleggen.”

Buffalo’s nóg eens op winterstage, andere eersteklassers blijven thuis

Vandaag zijn de meeste eersteklassers die de afgelopen weken voor de (Spaanse) zon kozen, terug thuis. Niet zo bij AA Gent evenwel, daar willen ze de winterprik in België vermijden en daarom trekken de Buffalo’s vanaf vandaag tot en met dinsdag op een mini-stage naar Zuid-Frankrijk. Opmerkelijk, want de Buffalo’s zijn pas sinds woensdag terug van een zevendaagse stage in Spanje. In tegenstelling tot de afgelopen weken, is de pers niet welkom op de Franse stage van Gent.



Een rondvraag bij de andere eersteklassers leert dat de voorbereiding op de eerstvolgende beker- en competitiewedstrijden van volgende week in België plaatsvindt. Onder andere Waasland­Beveren en Zulte ­Waregem zoeken kunstgrasvelden op om te trainen, Moeskroen traint op een kunstgrasveld in een sporthal.



Genk kiest er dan weer voor om morgen en maandag te trainen op het eigen A-veld. Op die manier kan het beker­duel van dinsdag tegen KV Oostende op echt gras voorbereid worden. De veldverwarming in de Luminus Arena draait al enkele dagen op volle toeren om de training zo normaal mogelijk te laten verlopen.