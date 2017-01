Er was eens een jongen in Cali, Colombia, die twee grote dromen had: dokter worden of topvoetballer. “Dokter om mensen te kunnen helpen.” Het werd voetballer en Helibelton Palacios (23) snelt Club Brugge als EHBO’er te hulp. Sneller dan verwacht misschien, want Ricardo van Rhijn is zes weken out.