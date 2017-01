Roeselare laat punten liggen, Antwerp en Lierse kunnen goede zaak doen

Roeselare heeft vrijdagavond niet kunnen winnen op bezoek bij Lommel. Het werd 1-1. Voor Antwerp en Lierse belangrijk nieuws in de strijd om de tweede periodetitel in de Proximus League.

Roeselare moest na verlies op Antwerp vorig weekend de leiding in de tweede periode afgeven aan Lierse. Op bezoek bij Lommel wilden de West-Vlamingen de koppositie opnieuw innemen, maar ze kwamen niet verder dan een 1-1. Cornet had Roeselare vlak voor rust op voorsprong gebracht maar Maletic bezorgde de Limburgers op het uur een punt.

Voor Antwerp en Lierse is dit puntenverlies van Roeselare belangrijk nieuws in de strijd om de tweede periode. Roeselare is voorlopig wel opnieuw leider met één punt voorsprong op Lierse dat zondagavond op bezoek bij Union speelt.

Antwerp staat nu op twee punten van Roeselare en moet zondagnamiddag naar Cercle Brugge dat vierde staat op drie punten van de Great Old.