Zoveel bedroeg de ontslagpremie van Mourinho bij Chelsea

Chelsea betaalde José Mourinho en zijn assistenten Rui Faria en Silvino Louro vorig jaar een ontslagvergoeding van 8,3 miljoen pond of 9,5 miljoen euro. Dat valt te lezen in de jaarcijfers van de Londense club. Mourinho had na de landstitel van Chelsea in 2015 een contract ter waarde van 15 miljoen euro per jaar getekend maar werd op het einde van het jaar ontslagen wegens tegenvallende resultaten.