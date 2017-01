Insiders doen boekje open over losse zeden in de Wetstraat: “Samen onder de douche, terwijl de minister toekijkt”

De Wetstraat als een plaats waar het testosteron van de muren druipt, de broek van de minister al eens op de enkels hangt en momenten van politieke hoogspanning worden gecompenseerd door seksuele ontspanning. Dat beeld schetst ex-minister Jacqueline Galant (MR) in het boek waarin ze afrekent met de politiek. “De scheef- en veelpoeperij is er vandaag nog altijd,” zeggen zij die het kunnen weten, “maar ze is verschoven van machtsmisbruik van ministers die zich onaantastbaar achtten, naar seksueel verkeer met onderlinge toestemming.”