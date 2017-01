“Ze hebben met ons gelachen, maar zie, we krijgen gelijk”

Brussel - De verhuis van 2.600 ambtenaren is nog niet goed begonnen, of er moet al extra ­politiebewaking ­komen op de route van het Noordstation naar hun nieuwe kantoor aan Tour & Taxis. Enkele ambtenaren van het gemeenschapsonderwijs, die al verhuisd zijn, ­werden onlangs lastiggevallen. “Er moeten dringend pendelbussen komen”, klinkt het bij de socialistische overheidsvakbond ACOD.

De ambtenaren van het ­gemeenschapsonderwijs worden gewaarschuwd voor mogelijk gevaar op de wandelweg van het Noordstation naar hun nieuwe kantoor aan de Willebroekkaai in Brussel. Twee ­incidenten waren er de afgelopen weken. Eén aan het parkje, bij de Helihavenlaan. En één aan de Simon Bolivarlaan. De ene keer werd een handtas ­gestolen, de andere keer ­probeerde iemand een rugzak af te rukken.

Voldoende reden, vinden ze bij het gemeenschapsonderwijs (GO!), om veiligheidstips te verspreiden via een interne mail. “We raden het personeel aan de hoofdweg naar het sta­tion te nemen, in groepjes te wandelen en niet te opvallend rond te lopen met waardevolle spullen”, zegt woordvoerster Sarina Simenon. Verder wordt gevraagd passanten recht in de ogen te kijken.

“Deze kleine misdrijven bewijzen nog maar eens ons grote ­gelijk”, reageert Jan Van Wesemael, de vakbondssecretaris van het ACOD, die de mail kon inkijken. “Er werd met ons gelachen. We zijn erdoor gesleurd in De Ideale Wereld. Maar er ­gebeurt wel degelijk wat. Vorig jaar nog in augustus was er een schietpartij, vlak bij dat parkje.”