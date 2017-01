Britney Spears bevestigt nieuwe relatie

Hoewel er al een tijdje geruchten de ronde deden over een nieuwe liefde voor Britney Spears, heeft de zangeres dit nieuws nu ook zelf bevestigd op Twitter. In haar post onthult ze voor het eerst haar ware gevoelens voor haar nieuwste hunk Sam.

De foto op Twitter laat weinig aan de verbeelding over. Britney Spears voelt 'mad love' of overweldigende liefde voor haar nieuwe beau Sam, die ze op de set van haar laatste videoclip leerde kennen. Het koppel werd al samen gespot door fotografen, maar de zangeres bevestigt nu pas haar nieuwe relatie.

Mad love ?? for this one pic.twitter.com/8qgqdIn22b