Hannes Van der Bruggen niet mee op stage AA Gent, transfer hangt in de lucht

Gent is kort voor de middag op ministage naar Zuid-Frankrijk vertrokken. Opvallende afwezige: Hannes Van der Bruggen. Die zou volgens zijn entourage op weg zijn naar KV Kortrijk, wat meteen ook de weg zou kunnen openen voor een vertrek van Birger Verstraete van Kortrijk naar Gent.

AA Gent kwam woensdag nog terug van een winterstage in Spanje, maar breit er nog een korte ministage in Perpignan bij om de winterprik in ons land te vermijden. Dat is dus zonder Van der Bruggen. Die wilde afgelopen zomer de Buffalo’s al verlaten omdat hij maar weinig aan de bak kwam en lijkt nu dus op weg naar KV Kortrijk. De 23-jarige middenvelder zou dan betrokken worden in een ruil met de 22-jarige Birger Verstraete, ook al een verdedigende middenvelder. Die zou echter ook belangstelling van Club Brugge en enkele Spaanse teams genieten.