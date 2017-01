Honderden trotseren regen en kou om afscheid te nemen van Swat Van der Elst

Meer dan 1.000 vrienden, familieleden, collega’s en gewone supporters hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van oud-Anderlechtspeler en international François ‘Swat’ Van der Elst. De Sint-Pauluskerk in Opwijk was te klein voor alle aanwezigen, zodat honderden de regen en de kou trotseerden om alles buiten te volgen. Verschillende oud-collega’s hadden mooie woorden over voor Van der Elst. “Hij was een eenvoudige jongen, maar bovenal een steengoede speler.”

François ‘Swat’ Van der Elst (62) overleed woensdagochtend. Hij kreeg op nieuwjaarsdag een hartaanval en lag sindsdien in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Van der Elst was een van de legendarische oud-spelers van Anderlecht, waar hij acht seizoenen (van 1972 tot 1980) lang speelde. In die periode won hij twee keer de titel en stond drie jaar op rij in de finale van de Europacup II. Van der Elst kreeg de titel “Mister Europe” omdat hij meer dan 20 doelpunten maakte in 43 Europese matchen.

LEES OOK. Twee goals in de Europacup-finale, op het veld gestaan met Pelé... Afscheid van ‘Swat’ Van der Elst

Die prestaties bezorgden hem een ereplaats in de geschiedenis van Anderlecht. Veel fans zijn de prestaties van Swat niet vergeten, zo bleek zaterdagvoormiddag. Honderden fans zakten naar Opwijk af om afscheid te nemen van “Mister Europe”. Tussen het publiek waren zelfs sjaals van West Ham te zien, de club waar Van der Elst na zijn carrière bij Anderlecht ging spelen.

Swat Van der Elst (l) tijdens een match van Anderlecht tegen West Ham op 5 mei 1976 Foto: BELGA

En ook vele collega-voetballers kwamen een laatste groet brengen. Een grote delegatie van Anderlecht, onder leiding van Herman Van Holsbeeck, woonde de mis bij. Maar ook oud-ploegmaats en Anderlecht-grootheden als Jan Ceulemans, Michel Verschueren, Peter Hessel, Gerard Bergholtz, Gilles Van Binst, en zelfs Robbie Rensenbrink, die helemaal vanuit Nederland kwam. Ook Jean-Marie Pfaff, Aimé Anthuenis, Geert De Vlieger, Franky Van der Elst en Club Brugge-CEO Vincent Mannaert kwamen afscheid nemen.

Foto: BELGA

LEES OOK. Het laatste interview van Swat Van der Elst aan onze krant: “Ik ben veel te braaf geweest” (+)

Aimé Anthuenis: “Zeer aimabel man”

Ex-bondscoach Aime Anthuenis was bij Sporting Lokeren de laatste trainer die Swat Van der Elst kende als actief voetballer. “Swatje was van het grote West Ham United overgekomen naar Sporting Lokeren waar ik toen als coach aan de slag was”, stelt Aimé Anthuenis. “Ondanks zijn staat van dienst, hij speelde eerder bij gerenommeerde clubs als Anderlecht, New York Cosmos en West Ham, was hij in Lokeren één van de spelers van de kern. Hij kon zich een vedette status aanmeten maar deed dat niet. Hij was een zeer aimabel man. Zeer geliefd ook bij de fans van Sporting Lokeren. Ik had hem omgevormd van aanvaller naar rechterverdediger. Een ingreep die loonde. François Van der Elst ontbolsterde nog meer op die plaats. Tot hij dan die beenbreuk opliep. Het zou het einde van zijn carrière inluiden. Ik kwam hem de laatste jaren nog wel meermaals tegen. Altijd leuk om met hem te praten. Dat we vandaag afscheid van hem moesten nemen, is zeer zuur en doet veel pijn.”

Rensenbrink: “koester de mooie herinneringen”

Ex-ploegmakker Robbie Rensenbrink was ook aangedaan door het plotse overlijden. “Ik ben vreselijk verschoten toen ik het nieuws hoorde dat Swatje een hartfalen had opgelopen. Ik koester de mooie herinneringen die ik aan hem had. Hij was geen vedette. Een eenvoudige jongen maar bovenal een steengoede speler. Wij voelden elkaar zo goed aan op het veld. Ik wist wat hij ging doen op een bepaalde fase en ook omgekeerd. We moeten hem laten gaan op 62-jarige leeftijd. Dat is veel te vroeg voor zo’n toffe man.”

“Het is de zesde speler die de familie Anderlecht in enkele maanden tijd moet afstaan”, stelde Michel Verschueren. “Naast Van der Elst gingen ook onder andere al Cornelis, Trappeniers, Keshi en Lippens heen. Swat bezat wereldklasse en was een grote meneer.”

“Op clubniveau waren we natuurlijk concurrenten, bij de nationale ploeg waren we ploegmakkers. Maar wij waren vooral vrienden. We zullen hem missen”, besloot Jan Ceulemans.