Vijftienjarige ballerina met maatje meer doorbreekt taboes

Ballerina's met een maatje meer mogen dan wel eerder uitzondering dan regel zijn, de vijftienjarige Lizzy Howell bewijst dat zij ondanks haar maatje meer voor niemand onder hoeft te doen. Een video waarin ze een perfecte pirouette uitvoert, ging de wereld rond en oogstte wereldwijd heel wat positieve feedback.

Lizzy Howell startte met ballet toen ze amper vijf jaar oud was en traint tot wel vier keer per week. Toen ze onlangs een video postte op Instagram waarin ze een perfecte pirouette uitvoerde, ging die meteen ook de wereld rond. Het vijftienjarige meisje met een maatje meer dat daarenboven over uitstekende danskwaliteiten beschikt, wordt door velen dan ook als een bron van inspiratie en een heus rolmodel gezien.

Haar pagina op Instagram werd sindsdien overspoeld met commentaar. Zowel positief als negatief, zo blijkt. Lizzy laat zich echter niet van de wijs brengen en vertelde de Britse krant Daily Mail het volgende: "Hoeveel ik weeg zou niets mogen uitmaken. Wat telt, is mijn passie voor dans. Stereotiepen zijn er bovendien om te doorbreken. Je zal twee keer zo hard moeten werken, maar op het einde van de rit zal het allemaal lonen. Doe wat je graag wil doen en laat niemand je tegenhouden."