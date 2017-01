Ze is 20 en vecht tegen kanker, maar nu kreeg Hannah te horen dat ze geen chemo meer krijgt

De Britse Hannah Lyson deelde al enige tijd haar strijd tegen kanker op Facebook. In haar laatste post vertelde ze haar volgers dat ze de strijd tegen kanker moet staken omdat de dokters besloten hebben te stoppen met haar chemotherapie.

“Ik schrijf geen blog post omdat ik de kracht of de energie niet heb, maar jammer genoeg hebben we vandaag het ergst mogelijke nieuws gekregen. De dokters hebben beslist dat ik geen chemo meer krijg, dat mijn lever het gevecht wint en ik het verlies.”

Hannah kreeg in mei vorig jaar te horen dat ze darmkanker heeft, toen ze nog maar 19 jaar oud was. Aanvankelijk dachten de dokters dat het meisje aan prikkelbare-darmsyndroom leed, maar tests wezen uit dat er maar liefst vijf tumoren groeiden op haar darmen en lever.

In september was ze nog erg positief over een mogelijk herstel. “Het is een wervelstorm geweest de afgelopen maanden. In het begin twijfelden mijn dokters, maar ze zijn nu lichtjes positief. Mijn vooruitzichten zien er beter uit en ik ben er zeker van dat ik dit kan verslaan”

Vrijdag klonk de jonge vrouw echter eerder verslagen. “Ik heb zo hard geprobeerd en ik en mijn familie zijn erg overstuur dus respecteer alsjeblieft onze privacy in deze periode. Misschien schrijf ik er nog wel een blog over, maar op dit moment heb ik daar geen zin in.”