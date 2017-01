Minister Crevits ontfermt zich over negen dagen oude baby na spectaculair ongeval op E17

Kruibeke - Bij een spectaculair ongeval op de E17 in Kruibeke zijn zaterdagnamiddag twee wagens over de kop gegaan. In één ervan zat een moeder met haar baby van negen dagen oud. De vrouw raakte lichtgewond, de baby werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up nadat minister Hilde Crevits er zich over ontfermd had.

Het ongeval gebeurde kort voor 15 uur in de richting van Antwerpen. Twee personenwagens raakten betrokken bij een aanrijding, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Een vrouwelijke autobestuurster raakte lichtgewond en haar baby van enkele dagen oud werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was onderweg van Agriflanders in Gent naar Edegem waar ze een toespraak moest houden. “Het gebeurde net voor onze neus”, zegt Crevits aan Belga. “Mijn chauffeur is zwaar in de remmen moeten gaan.” Terwijl chauffeur Dirk, die ook brandweerman is, probeerde te helpen, bekommerde Crevits zich om de vrouwelijke autobestuurster, die lichtgewond raakte, en haar negen dagen oude baby.

“Omdat het net voor onze neus gebeurd was, waren wij bij de eersten ter plaatse”, zegt Crevits. “Terwijl mijn chauffeur tussenbeide kwam, parkeerde ik de auto op de pechstrook. Omdat het buiten natuurlijk koud was, ben ik met de moeder en haar baby in de auto gaan zitten.” De CD&V-minister bleef ter plaatse tot de hulpdiensten aankwamen. “Eigenlijk heb ik weinig gedaan, ik heb gewoon een mens in nood geholpen”, vertelde ze aan onze reporter.

De twee voertuigen gingen over de kop en versperden de snelweg. Er stond een file vanaf Haasdonk en de wachttijd liep op tot een half uur. Het verkeer van Gent naar Hasselt werd aangeraden via Brussel te rijden. Rond 16 uur kon de snelweg weer vrijgemaakt worden.