Australische fans gooien slangen naar ex-doelman

Vedran Janjetovic, doelman van het Australische Western Sydney Wanderers, zal de derby tegen ex-club Sydney FC niet snel vergeten. Janjetovic maakte pas in december de overstap naar de stadsrivaal. De fans konden dat duidelijk niet smaken en gooiden in de tweede helft (plastieken) slangen naar de goalie.

Bij leider Sydney FC kwam de 29-jarige doelman dit seizoen niet in actie. In december verkaste hij daarom naar stadsgenoot Western Sydney, maar die overstap ligt blijkbaar gevoelig. De tweede wedstrijd van Janjetovic in zijn nieuwe kleuren was meteen de terugkeer naar zijn ex-club. De fans jouwden hem meteen uit, maar hij liet zich echter niet intimideren en pakte direct uit met enkele belangrijke reddingen.

In de tweede helft gingen de fans van Sydney FC een stapje verder. Toen Janjetovic opnieuw plaats nam onder de lat, werd hij bekogeld met slangen. Het maakte de Serviër echter niet veel uit. Met vijf reddingen hield hij zijn voormalige werkgever op een 0-0 gelijkspel.

Ahead of the derby, Sydney FC supporters decided to throw some snakes on Western Sydney Wanderers' net. pic.twitter.com/zzGuv7POrb — Squawka News (@SquawkaNews) 14 januari 2017