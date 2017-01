Hull City niet langer Rode Lantaarn, Januzaj en Denayer kunnen nederlaag niet vermijden

Hull City heeft de rode lantaarn doorgegeven aan Swansea City. Bij Burnley maakte Joey Barton meteen een doelpunt in de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij het team.

won met 0-4 van. Olivier Giroud opende de score na 37 minuten. Vlak voor de rust kreeg Ki Sung-Yueng een omstreden gele kaart. Hij werd in de zestien omgemaaid door Laurent Koscielny, wat normaal een penalty betekent, maar de scheids gaf geel voor een schwalbe. In de tweede helft scoorden Jack Cork, Kyle Naughton en Alexis Sánchez. Swansea staat nu laatste in het klassement.

Bij Burnley maakte Rode Duivel Steven Defour zijn opwachting. Hij werd na halfweg de tweede helft vervangen door Sam Vokes. Joey Barton speelde zich in de eerste match na zijn terugkeer bij Burnley meteen in de kijker: hij viel in na 75 minuten en amper vijf minuten later deed hij de netten trillen. De wedstrijd tegen Southampton eindigde op 1-0.

West Ham heeft zonder sterspeler makkelijk Crystal Palace opzij gezet. The Hammers maakten het verschil na de rust. Feghouli brak in de 68e minuut de ban. De veerleek meteen gebroken bij The Eagles en er volgden nog twee doelpunten. Carroll verdubbelde de score, Lanzini zette de 3-0 eindcijfers op het bord. Man van de match was echter geen doelpunten maker. Antonio was namelijk bepalend met drie assists.

Christian Benteke speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, maar kon zich niet doorzetten.

enspeelden beiden de volledige partij voor The Black Cats, maar konden een nederlaag niet vermijden. Tegenwerd op eigen veld met 1-3 verloren. Al bij de rust stond de eindstand op het scorebord. Marko Arnautovic maakte de eerste twee doelpunten, Crouch dikte aan tot 0-3. De eerredder voor Sunderland kwam van de voet van. Bij The Potters viel onze landgenoot Julien Ngoy in in de slotfase. Het was zijn tweede invalbeurt in de Premier League. In december debuteerde hij tegen Arsenal.

Hulll City geeft de rode lantaarn door aan Swansea na de zege tegen Bournemouth. Bournemouth kwam snel op voorsprong dankzij een goal van Junior Stanislas, maar Abel Hernández zette de bordjes gelijk voor de rust. Na de rust scoorde hij een tweede keer. Ook Tyrone Mings pikte zijn goaltje mee, de wedstrijd eindigde op 3-1.

Christian Kabasele lijkt een basisplaats te veroveren bij Watford. Voor de derde keer op rij stond hij in de basis, opnieuw op de rechterkant. De nieuwe aanpak lijkt ook zijn vruchten af te werpen, want Watford hield de nul tegen Middlesbrough. Zelf slaagde het er echter ook niet in te scoren, een doelpuntenloos gelijkspel was dan ook het gevolg. Kabasele speelde volledige wedstrijd.