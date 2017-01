Ndidi meteen onmisbaar: tweede basisplaats in een week

Wilfred Ndidi heeft zich zijn overstap naar Leicester City voorlopig nog niet beklaagd. Hij startte vorige week al in de FA Cup (1-2 winst tegen Everton) en maakt zaterdag nu ook zijn debuut in de Premier League.

Trainer Claudio Ranieri dropt de verdedigende middenvelder ook tegen leider Chelsea in de basis. Hij zal de strijd moeten aangaan met N’golo Kanté, de man die hij moet doen vergeten bij The Foxes.

Bij Chelsea is er overigens geen plek in de basis voor Michy Batshuayi. Ondanks de afwezigheid van Diego Costa, die in conflict zou liggen met de club, start de spits op de bank. Eden Hazard (of Pedro) lijkt de rol van ‘valse negen’ op zich te nemen.