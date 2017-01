Barcelona kan opnieuw overtuigen: Las Palmas genadeloos onderuit, nieuw record Messi

. @FCBarcelona is unstoppable this afternoon! ?? 3 goals in 7 minutes... #FCBLasPalmas pic.twitter.com/lMFsJemV90

FC Barcelona heeft zaterdag op de achttiende speeldag van de Primera Division een eenvoudige 5-0 zege geboekt tegen Las Palmas. De Catalanen naderen zo voorlopig tot op twee punten van Real Madrid, dat wel nog twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Op het kwartier opende Suarez de score met een lage knal, waarna het wachten was tot de 52e minuut wanneer Messi er als de kippen bij was om een afgeweerde voorzet van Rafinha in doel te tikken. Een belangrijk doelpunt voor Messi, die zo nog een nieuw record mocht bijschrijven op zijn erelijst. Hij is nu de enige speler die tegen alle huidige Spaanse eersteklasseteams heeft gescoord.

Na de 2-0 was het hek van de dam en nog eens Suarez (57.), Türan (59.) en Vidal (80.) brachten de eindstand uiteindelijk op 5-0.

Barcelona springt over Sevilla, dat zondag de topper tegen Real Madrid speelt, naar de tweede plaats. Las Palmas staat achtste.