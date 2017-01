Anderlecht en Keulen delen de punten in oefenwedstrijd achter gesloten deuren

Anderlecht heeft zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren 1-1 gelijkgespeeld tegen Bundesliga-club FC Keulen. De Roemeense recordaankoop Nicolae Stanciu was de doelpuntenmaker voor de Brusselaars. De wedstrijd ging door in het paars-witte oefencentrum in Neerpede.

Verdediger Konstantin Rausch bracht de Duitsers na 37 minuten op voorsprong, maar nauwelijks twee minuten later trok Stanciu de bordjes opnieuw in evenwicht. Keulen staat na zestien speeldagen op een zevende plek in de Bundesliga.

KV Kortrijk en KV Mechelen speelden in een andere oefenwedstrijd 0-0 gelijk. Filipovic miste voor de bezoekers een strafschop.