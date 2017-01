Oeps! Anderlecht-speler rijdt tegen spelersbus Keulen na oefenwedstrijd

De bus van FC Keulen stond na het 1-1 gelijkspel vast op de parking van Anderlecht. Het probleem: een van de spelers is bij het uitrijden tegen de bus gereden. Anderlecht speelde een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten tegen de Bundesliga-club.

Der #effzeh Bus steht noch hier in Anderlecht. Ein gegnerischer Spieler ist ihm beim Ausparken reingefahren. Modeste nun Übersetzer. pic.twitter.com/BaYl0kNDCD — EXPRESS_FC (@EXP_FC) 14 januari 2017

De spelersbus van FC Keulen kende geen vlotte uittocht uit het oefencentrum in Neerpede. Ondanks het claxonneren reed een witte SUV van een Anderlecht-speler bij het uitrijden tegen het gevaarte. “Niets ergs, gewoon een schrammetje,” zegt een van de medewerkers van de club. Anthony Modeste bewees zijn waarde voor Keulen ook naast het veld: als enige Franssprekende speler moest hij de zaak afhandelen.

De Roemeense recordaankoop Nicolae Stanciu was de doelpuntenmaker voor de Brusselaars. Verdediger Konstantin Rausch bracht de Duitsers na 37 minuten op voorsprong, maar nauwelijks twee minuten later trok Stanciu de bordjes opnieuw in evenwicht. Keulen staat na zestien speeldagen op een zevende plek in de Bundesliga.