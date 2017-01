Belfodil verlaat vroegtijdig trainingskamp Standard

Ishak Belfodil heeft het trainingskamp van Standard verlaten. De Algerijnse spits heeft het vliegtuig genomen naar Parijs. Officieel is hij vertrokken omwille van persoonlijke redenen, om familie te zien. Of de eventuele transfer naar Everton er voor iets tussen zit, is onduidelijk.

Belfodil staat al een tijdje in de belangstelling van The Toffees. De club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas zou 12 miljoen euro op tafel willen leggen. De laatste dagen raakte het dossier in het slop door de bemoeienissen van makelaars, maar nu zou er toch schot in de zaak kunnen komen. Belfodil vertrok vroeger dan zijn ploegmaats op de winterstage in Marbella. Hij stapte op het vliegtuig naar Parijs, al is dat officieel om familie te bezoeken in Parijs.

Standard haalde de aanvaller pas afgelopen zomer naar Sclessin. Belfodil kwam gratis over van Baniyas SC, in de Verenigde Arabische Emiraten. In 21 officiële wedstrijden kwam de Algerijn aan negen doelpunten en vier assists.