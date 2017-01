Indrukwekkende beelden van ontmanteling van het schip dat 32 mensen het leven kostte terwijl de kapitein zichzelf in veiligheid bracht

Het was de ergste scheepsramp in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog, de ramp met de Costa Concordia. 32 mensen kwamen vast te zitten en verdronken toen het schip onder water een rots raakte en kapseisde. Kapitein Francesco Schettino ontvluchtte de boot voor alle 4.200 passagiers veilig van boord waren en kreeg een gevangenisstraf van 16 jaar voor doodslag. De ramp is ondertussen 5 jaar geleden en het wrak van de Costa Concordia wordt ontmanteld in de haven van Genua, wat indrukwekkende beelden oplevert.