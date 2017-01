Honger van Conte niet gestild na zege, journalist schiet te hulp

Antonio Conte was een tevreden man na de 3-0 zege tegen Leicester City. Chelsea speelde goed en blijft stevig leider. Desondanks was de honger van de Italiaanse manager nog niet gestild na de zege.

Toen hij een journalist van een stuk cake zag eten, begon ook de maag van Conte te rammelen. “Is het goede cake?”, vroeg hij. “Ik ben jaloers. Als je mij een stukje wil aanbieden, sla ik het niet af. Ik heb nog niet gegeten”, maakte hij zijn interesse duidelijk.

De journalist besloot de hongerige Italiaan een plezier te doen. “Het is mij een genoegen, ga je gang.” Dat liet Conte zich geen twee keer zeggen...

Antonio Conte has his cake and eats ithttps://t.co/vY98f6B71C pic.twitter.com/vQ4JajZp8E