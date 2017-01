Dit is de nieuwe Miss België

Romanie Schotte is de nieuwe mooiste vrouw van het land. Na een avondvullende verkiezingsuitzending, werd de nieuwe Miss België vanavond gekroond door organisatrice Darline Devos en aftredend Miss België Lenty Frans.

Schotte, die geïntroduceerd werd als zeer sportief, was een absolute underdog. Niemand zou haar hebben aangeduid als de overwinnaar, maar vanavond veranderde dat helemaal. Het nichtje van Briek Schotte straalde plots en wist zo de concurrentie te overtreffen.

"Ik ga mijn studies een jaartje stopzetten. Daarna wil ik zeker verder werken om mijn diploma te halen. Komend jaar wil ik me vooral toeleggen op welzijnswerk en het ontmoeten van nieuwe mensen," klinkt het bij de nieuwe miss.

"Ik ga mijn best doen om enorm hard te genieten. Ik sta nog te trillen op mijn benen, dit had ik niet verwacht. Ik ben enorm vriendelijk en sociaal, ik denk dat dat mijn sterkte is geweest. Het Schotte-effect heeft misschien gespeeld. (lacht) Vanavond ga ik stevig vieren en vanaf morgen vlieg ik erin met fotoshoots."

Bijschrift Foto:Romanie en haar vriend Stefan Talpe, broer van Louis Talpe

De vriend van Romanie kon alvast niet trotser zijn: "Voor mij was ze al de mooiste, maar ik heb haar altijd gesteund. Gelukkig is ze heel stressbestendig. Natuurlijk hou ik er rekening mee dat veel relaties sneuvelen in het missenjaar, maar we zullen de problemen wel aanpakken als ze zich stellen."

De nieuwe Miss België zal het komende jaar het land doorkruisen in een gloednieuwe Volvo V40 en zal er dankzij een gesponsorde spray tan nooit te bleek uitzien.

