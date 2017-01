Beerschot Wilrijk pakt 27 op 27(!) na zege tegen Dender

Beerschot Wilrijk heeft zaterdagavond in eigen huis met toch wel wat moeite gewonnen van Dender. Kevin Geudens scoorde al snel, en de Ratten konden die 1-0 voorsprong behouden.

De thuisploeg zette van in het begin al hoog druk, en dat resulteerde na twaalf minuten al in de openingstreffer. Kevin Geudens trapte een hoekschop van Alex Maes in één tijd tegen de netten. De Ratten bleven het overwicht houden, in het intussen half besneeuwde Olympisch Stadion. Ze moesten wel opletten, want Dender loerde op de counter. Iets voor de rust was de gelijkmaker bijna een feit.

Alleen voor doelman Clepkens trapte Cocchiere de bal maar net naast de paal. De tweede helft begon zoals de eerste, hevig langs de kant van Beerschot Wilrijk. De 2-0 leek ook al meteen in de maak, maar Maes kraakte zijn schot aan de tweede paal. Het bleef gelijk opgaan, met kansjes aan beide kanten. Ondanks een spannend slotkwartier bleef de 1-0 op het scorebord staan.

